Germania | l’SPD ha approvato l’accordo di coalizione

Germania: l'SPD ha approvato l'accordo di coalizione Il Partito Socialdemocratico (SPD) ha approvato l'accordo di coalizione per formare un governo con il blocco conservatore CDUCSU.

Germania, la Spd ha approvato l’accordo di coalizione con Cdu e Csu - In Germania, anche la Spd ha approvato l’accordo di coalizione con Cdu e Csu, spianando la strada all’elezione di Friedrich Merz (Cdu) come prossimo cancelliere federale. L’84,6 per cento dei membri del partito socialdemocratico che hanno partecipato al voto interno si è espresso a favore, con un’affluenza del 56 per cento. Il voto si è chiuso dopo 15 giorni, superando ampiamente il quorum minimo del 20 per cento. 🔗lettera43.it

