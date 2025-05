Germania | esperto auto esorta cooperazione con Cina per guidare mercato globale EV

esperto tedesco di auto sottolinea che il Salone dell’auto di Shanghai e’ il piu’ importante al mondo, in quanto riflette la leadership della Cina nei veicoli elettrici (EV) e nella tecnologia delle batterie. Sottolinea la necessita’ di una cooperazione tra Cina e Germania, combinando innovazione e ingegneria per il successo reciproco. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613782761378272025-05-01Germania-esperto-auto-esorta-cooperazione-con-Cina-per-guidare-mercato-globale-ev Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Germania: esperto auto esorta cooperazione con Cina per guidare mercato globale EV Untedesco disottolinea che il Salone dell’di Shanghai e’ il piu’ importante al mondo, in quanto riflette la leadership dellanei veicoli elettrici (EV) e nella tecnologia delle batterie. Sottolinea la necessita’ di unatra, combinando innovazione e ingegneria per il successo reciproco. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613782761378272025-05-01-con--per--ev Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Crisi dell’auto in Germania, Porsche taglia 1.900 posti di lavoro - La casa automobilistica Porsche, controllata da Volkswagen, ha comunicato il taglio di 1.900 posti di lavoro negli impianti di Zuffenhausen e Weissach, nella regione di Stoccarda, in Germania. Non si tratterà di licenziamenti forzati, ma di uscite volontarie, dato che ai dipendenti Porsche è garantito da contratto un impiego fino al 2030. Porsche, come il resto del gruppo Volkswagen, sta cercando di tagliare i costi a causa della crisi del mercato dell’auto. 🔗quifinanza.it

Germania, auto sulla folla a Mannheim: diversi feriti - A Mannheim, in Germania, la polizia è impegnata in un’importante operazione nel centro della città e ha invitato i residenti a evitare la zona. Secondo le prime informazioni del portale Mannheim24, l’operazione di polizia riguarda un Suv nero che si sarebbe lanciato sulla folla a gran velocità da Paradeplatz verso la caratteristica Torre dell’acqua, una delle principali attrazioni turistiche della città. 🔗lapresse.it

Germania, auto contro la folla a Mannheim: almeno un morto e diversi feriti - Ancora un attacco con auto in corsa in Germania: un Suv è stato lanciato sulla folla. Il conducente è stato fermto 🔗ilgiornale.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

L'Isis esorta a nuovi attentati in Germania: «Le strade sono piene di obiettivi, colpisci». 🔗Su questo argomento da altre fonti