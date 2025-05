Germania | economista dazi USA ignorano surplus nazionale servizi rischiano danni a livello globale

surplus dell’America nel settore dei servizi, afferma l’economista tedesco Hermann Simon, avvertendo che questo protezionismo guidato dalla politica potrebbe causare danni duraturi alle catene di approvvigionamento globali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613789261378922025-05-01Germania-economista-dazi-usa-ignorano-surplus-nazionale-servizi-rischiano-danni-a-livello-globale Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it - Germania: economista, dazi USA ignorano surplus nazionale servizi, rischiano danni a livello globale La spinta tariffaria del presidente statunitense Donald Trump e’ sbagliata e ignora il fortedell’America nel settore dei, afferma l’tedesco Hermann Simon, avvertendo che questo protezionismo guidato dalla politica potrebbe causareduraturi alle catene di approvvigionamento globali. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma613789261378922025-05-01-usa--a-Agenzia Xinhua 🔗 Romadailynews.it

Su altri siti se ne discute

Panetta “Dai dazi Usa effetti maggiori su Italia e Germania” - ROMA (ITALPRESS) – “Secondo le nostre stime, se i dazi annunciati in fase pre-elettorale fossero attuati e accompagnati da misure di ritorsione, la crescita del PIL globale si ridurrebbe di 1,5 punti percentuali. Per l’economia statunitense l’impatto supererebbe i 2 punti. Per l’area dell’euro le conseguenze sarebbero più contenute, intorno a mezzo punto percentuale, con effetti maggiori per Germania e Italia, data la rilevanza dei loro scambi con gli Stati Uniti”. 🔗unlimitednews.it

Panetta: "Dazi Trump Usa colpiranno maggiormente Italia e Germania, Europa contrazione Pil dell’0,5%" - Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta avverte sugli effetti negativi dei dazi Usa, "L'Italia ha già dimostrato di saper reagire alle crisi”; sulle fusioni bancarie: "Decidono il mercato e gli azionisti" Il governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, ha messo in guardia sugli 🔗ilgiornaleditalia.it

Tra timori di dazi Usa e crisi della Germania: l?export italiano tiene - Nonostante il crollo delle vendite di autoveicoli all?estero e la caduta dell?export verso Germania, Stati Uniti e Francia, inostri primitre mercati,nel 2024 l?export italiano ha... 🔗ilmattino.it

Approfondimenti da altre fonti

Trump attacca l'Europa coi dazi, ma il vero bersaglio è la Germania; I dazi Usa sulle auto non saranno una catastrofe per l’Europa. Cosa si dice in Germania; Dazi Usa, le possibili ricadute sull'economia italiana; Perché Italia e Germania sono i Paesi più danneggiati dai dazi: i numeri e le percentuali. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Incubo recessione per gli Usa, i dazi affossano la crescita - L’economia americana segna un -0,3% nel primo trimestre, dato peggiore da inizio 2022. Pesano l’aumento dell’import per gli accaparramenti ... 🔗repubblica.it

La Ue stretta tra i dazi Usa e l’attivismo di Pechino - Gli Stati Uniti sono di gran lunga il più grande importatore di macchine al mondo. Dal 2010 la quota sul commercio mondiale oscilla tra il 20 e il ... 🔗ilsole24ore.com

Scaffali sguarniti e rincari, l’impatto dei dazi negli Usa. “Simile al periodo Covid” - Sinora dei dazi e dei loro effetti si è soprattutto molto parlato. Nei prossimi giorni dalle parole si passerà ai fatti ed i consumatori statunitensi toccheranno con mano (e con il portafoglio) le pri ... 🔗ilfattoquotidiano.it