George Russell | Siamo secondi nel Campionato costruttori è un risultato oltre le aspettative

George Russell altamente motivato si è presentato ai microfoni della stampa in occasione del Media Day valido per il GP di Miami, sesto appuntamento valido per il Mondiale 2025 di Formula 1, in scena questo fine settimana presso l'International Autodrome dell'omonima città statunitense.Il britannico attualmente occupa la quarta posizione nella classifica piloti con 73 punti, alle spalle solo delle McLaren di Lando Norris ed Oscar Piastri, oltre che alla Red Bull di Max Verstappen. Un risultato, per stessa ammissione del nativo di King's Lynn, al di sopra delle aspettative, come precisato dal diretto interessato in conferenza stampa."Siamo stati bravi a salire sul podio e ora Siamo secondi nel Campionato costruttori, ma non credo che Siamo necessariamente secondi in termini assoluti. Siamo stati molto costanti e abbiamo conquistato punti – ha detto Russell – L'ultima volta a Jeddah abbiamo surriscaldato notevolmente le gomme, quindi non sappiamo come andrà il fine settimana, perché qui le condizioni e le temperature saranno simili".

