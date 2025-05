Genitori e figli la lettura condivisa è in crisi | cala l’abitudine e cresce la percezione del dovere

Genitori che leggono ai propri figli è in costante diminuzione, con effetti diretti sull'interesse dei bambini verso i libri. Un'indagine condotta nel Regno Unito da Nielsen e HarperCollins UK fotografa un netto calo della lettura condivisa in famiglia, soprattutto tra i più piccoli.

Ai genitori non piace più leggere ai figli: “La lettura viene vista come un dovere e non come un piacere” - Il numero di genitori che leggono ai propri figli è in costante calo, e con esso diminuisce anche l’interesse dei bambini per i libri. Un’indagine condotta nel Regno Unito rivela un netto declino dell’abitudine alla lettura condivisa in famiglia, soprattutto tra i più piccoli. Tra le cause di questa tendenza la mancanza di tempo e l'idea che leggere sia un'attività più simile a una materia da studiare che un passatempo da praticare per passione. 🔗fanpage.it

Debutto in tv per la giovane artista, che con il padre attore interpreterà "Paura di Me", un brano che parla di isolamento giovanile e dialogo tra genitori e figli - Nella quarta serata di Sanremo 2025, il palco dell’Ariston accoglierà una performance dal forte impatto emotivo: Paolo Kessisoglu, attore, comico e volto amatissimo della televisione italiana, si esibirà insieme alla figlia Lunita. Il duo presenterà Paura di Me, un brano che affronta il delicato tema dell’isolamento giovanile e delle difficoltà comunicative tra genitori e figli. Ma chi è Lunita Kessisoglu? Sanremo 2025, chi presenta il Festival ogni ... 🔗iodonna.it

Quando i genitori non sanno lasciar andare i figli: la pedagogista spiega le radici di un legame complesso - Emily Mignanelli, pedagogista, spiega a Fanpage.it la complessità delle dinamiche che portano molti genitori a faticare a lasciare andare i figli: spesso dietro c’è un passato irrisolto che li porta a proiettare aspettative e bisogni sui bambini. Un meccanismo che si supera solo con un profondo percorso di autoanalisi: "I bambini non sono mai il problema"Continua a leggere 🔗fanpage.it

