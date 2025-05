Generazione Fumetto | nel nuovo trailer del film di Omar Rashid sul fumetto italiano l’arrivo nei cinema è imminente

trailer del progetto cinematografico Generazione fumetto, dedicato alla cultura del fumetto, scritto e diretto da Omar Rashid e realizzato in collaborazione con Lucca Comics & Games (consulente artistico per il film).Il trailer condensa lo spirito del documentario. Generazione fumetto esplora, infatti, il mondo di questo universo immaginario attraverso interviste ad alcuni degli artisti più rappresentativi e seguiti del panorama italiano, diversi per stili e background, ma tutti nati negli anni '80 e che sono stati in grado di utilizzare il proprio lavoro come veicolo di espressione personale, critica politica e sociale e identità individuale: Mirka Andolfo, Giacomo Bevilacqua, Rita Petruccioli, Sara Pichelli, Maicol & Mirco, Sio e Zerocalcare. Generazione fumetto racconta un universo che negli ultimi 10 anni è editorialmente esploso ed è diventato da arte di nicchia, o addirittura considerata 'minore', a fenomeno in ascesa e mainstream, e lo vuole raccontare non solo agli appassionati del genere ma anche a chi di fumetto sa poco ed è incuriosito da questo medium, fatto di immagini e testo, semplice e complesso allo stesso tempo.

