Gemelli morti un mese dopo la nascita | i genitori chiedono i danni all' ospedale

ospedale di Caserta conferisce incarico a due legali per difendere il Sant'Anna e San Sebastiano in un procedimento per il risarcimento dei danni per la morte di due Gemellini avvenuto nel 2015.I due piccoli - si legge nel provvedimento del direttore Gaetano Gubitosa - sono nati a Caserta a. 🔗 Casertanews.it - Gemelli morti un mese dopo la nascita: i genitori chiedono i danni all'ospedale L'di Caserta conferisce incarico a due legali per difendere il Sant'Anna e San Sebastiano in un procedimento per il risarcimento deiper la morte di dueni avvenuto nel 2015.I due piccoli - si legge nel provvedimento del direttore Gaetano Gubitosa - sono nati a Caserta a. 🔗 Casertanews.it

