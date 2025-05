Gelateria di Roma dedica un gusto a Papa Francesco ma arriverà anche quello per il nuovo Papa

dedicando gusti a personaggi celebri. Durante Sanremo 2025 era successo a Napoli con Rose Villain e il suo Si ‘na preta. Adesso anche Papa Francesco ha il suo gusto, amatissimo dai pellegrini. Si chiama Franciscus e lo ha inventato la Gelateria Del Monte a Borgo Pio, a due passi dalla Basilica di San Pietro a Roma (o meglio, Città del Vaticano), all’epoca dell’elezione di Bergoglio, 12 anni fa.Dunque, non qualcosa di nuovo, ma Franciscus, dopo la morte di Papa Francesco, ha conosciuto un vero e proprio boom. Ha raccontato al Corriere della Sera il proprietario della Gelateria, Massimiliano Del Monte:“Quando è stato eletto Papa Francesco ci è venuta l’idea. Così abbiamo creato questo gusto ai cinque cereali. Ultimamente sono venute le suore di Casa Santa Marta e ne hanno preso delle vaschette. 🔗 Cultweb.it - Gelateria di Roma dedica un gusto a Papa Francesco (ma arriverà anche quello per il nuovo Papa) Non è una novità che i gelatai italiani esprimano la loro creativitàndo gusti a personaggi celebri. Durante Sanremo 2025 era successo a Napoli con Rose Villain e il suo Si ‘na preta. Adessoha il suo, amatissimo dai pellegrini. Si chiama Franciscus e lo ha inventato laDel Monte a Borgo Pio, a due passi dalla Basilica di San Pietro a(o meglio, Città del Vaticano), all’epoca dell’elezione di Bergoglio, 12 anni fa.Dunque, non qualcosa di, ma Franciscus, dopo la morte di, ha conosciuto un vero e proprio boom. Ha raccontato al Corriere della Sera il proprietario della, Massimiliano Del Monte:“Quando è stato elettoci è venuta l’idea. Così abbiamo creato questoai cinque cereali. Ultimamente sono venute le suore di Casa Santa Marta e ne hanno preso delle vaschette. 🔗 Cultweb.it

