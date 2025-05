Gaza Iacona e Presa Diretta accusati di antisemitismo Stampa e opposizione | Esposto intimidatorio

Esposto formale indirizzato al Coordinatore nazionale per la lotta contro l'antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio che punta il dito contro la puntata "Gaza, cessate il fuoco" di Presa Diretta andata in onda su Rai 3 lo scorso 27 aprile con un reportage da Gaza. Firmatari dell'Esposto sono l'ex senatore Carlo Giovanardi, l'avvocato Iuri Maria Prado e il semiologo Ugo Volli. L'accusa principale alla trasmissione di Riccardo Iacona è di parzialità e antisemitismo. Secondo i firmatari, il lavoro "condanna i bombardamenti israeliani senza un minimo accenno all'attacco di Hamas del 7 ottobre del 2023 con il massacro indiscriminato di 1200 Israeliani, uomini, donne e bambini ed il rapimento di 250". Ancora: "Nessun accenno. al rifiuto di Hamas di liberare gli ostaggi rimasti, dopo la morte in prigionia di tanti di loro, al suo comportamento durante la tregua.

