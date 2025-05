Gatto malato si presenta da solo in clinica veterinaria L’etologa | “Sapeva che avrebbe avuto un vantaggio”

Un gattino si è presentato da solo alla porta di una clinica veterinaria di Tocancipá, in Colombia. Il micio era chiaramente bisognoso di cure mediche urgenti e per questo i medici della struttura hanno pensato che sapesse che lì avrebbe trovato quel tipo di aiuto. Le cose, però, non stanno proprio così secondo l'etologa ed esperta della relazione uomo-Gatto Sonia Campa.

“Il gatto è arrivato alla porta della clinica veterinaria da solo. Era denutrito e gravemente malato”: la storia di Sir Bigotes è diventata virale - Nel novembre del 2024, a Tocancipá, in Colombia, un gatto randagio, visibilmente malato, si è presentato davanti alla porta di una clinica veterinaria. Battezzato Sir Bigotes dallo staff della Fundación La Casa de los Gordos, il gatto pesava appena tre chili, era denutrito, assetato e gravemente malato. Nonostante la fondazione avesse sospeso l’accoglienza di nuovi animali per difficoltà economiche, nessuno ha avuto il coraggio di lasciarlo fuori. 🔗ilfattoquotidiano.it

