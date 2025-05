Garzya su Conte | Lecce e Napoli una festa per il Sud Antonio merita lo scudetto

Il ritorno di Antonio Conte nella sua Lecce ha un sapore speciale, non solo per il valore sportivo della sfida. Lo sa bene Luigi Garzya, allenatore ed ex difensore, salentino doc e amico fraterno del tecnico del Napoli. In un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, Garzya parla con orgoglio del cammino dell'amico Antonio e dell'incrocio simbolico tra due realtà meridionali protagoniste di questa stagione."Conte? Un figlio del Salento tra i migliori al mondo"«Sono felice di rivederlo, ma credo che tutti i salentini dovrebbero sentirsi onorati – racconta Garzya –. Antonio è tra i migliori allenatori al mondo, ed è nostro». Nessuna emozione improvvisa: «Non è la prima volta che torna, siamo "abituati", ma ogni volta è speciale».

In casa Napoli, tutto ruota intorno alla sfida contro il Lecce. È la pietra miliare della corsa scudetto. Antonio Conte e la squadra sono concentrati solo su questo, come riporta Pasquale Tina su la Repubblica Napoli. Al Training Center di Castel Volturno, ogni attenzione è rivolta alla delicata trasferta di sabato, che potrebbe avere un peso decisivo sul campionato.

