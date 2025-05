Garnacho e il probabile messaggio al Napoli | l’affare torna di moda? La verità spiazza tutti!

Garnacho continua ad essere accostato al Napoli. Intanto, il giocatore potrebbe aver lanciato un messaggio proprio al club azzurro. Durante il mese di gennaio non si è fatto altro che parlare di Alejandro Garnacho. Quest'ultimo, è un calciatore di proprietà del Manchester United, ma il suo futuro è tutt'altro che certo. I Red Evils non ritengono il giocatore "intoccabile", motivo per il quale alle giuste condizioni può partire. L'offerta recapitata dal Napoli durante il mercato invernale non è stata soddisfacente, ma l'assalto potrebbe essere di nuovo dietro l'angolo.Garnacho avvisa il Napoli: "Il titolo più importante è la Champions"Il nome di Alejandro Garnacho continua ad essere uno dei più chiacchierati del momento. Il giocatore di proprietà del Manchester United è nel mirino di diversi club, tra cui il Napoli di Aurelio De Laurentiis.

Il Napoli è pronto a muoversi per Alejandro Garnacho con il Manchester United che abbassa le sue pretese - Il Napoli è intenzionato a prelevare l’ala argentina Alejandro Garnacho dal Manchester United la prossima estate Il club di Serie A è sulle tracce di Garnacho da quando è emerso che Khvicha Kvaratskhelia ha deciso di lasciare il Napoli. Garnacho, che inizialmente era considerato l’ala dello United per il prossimo decennio, sembra aver perso la […] L'articolo Il Napoli è pronto a muoversi per Alejandro Garnacho con il Manchester United che abbassa le sue pretese proviene da DailyNews24. 🔗dailynews24.it

Garnacho si riavvicina al Napoli? L’incredibile gesto notato da un tifoso inglese - Alejandro Garnacho si starebbe davvero riavvicinando al Napoli? Emerge un incredibile gesto che avrebbe compiuto l’attaccante argentino, notato da un tifoso inglese Accostato con insistenza al Napoli durante il mercato di gennaio, Alejandro Garnacho sembra davvero sul punto di dire addio al Manchester United. A far rumore, stavolta, non sono solo le voci di calciomercato, ma un dettaglio che non è passato inosservato ad un tifoso inglese. 🔗spazionapoli.it

Napoli, messaggio di Okafor a Conte: la reazione del tecnico - Okafor, proprio in vista della gara di domenica del Maradona contro la Fiorentina, ha mandato un messaggio ad Antonio Conte. Il Napoli di Antonio Conte, dopo aver pareggiato per 1-1 lo scontro diretto contro l’Inter di Simone Inzaghi, è atteso da un altro match molto importante. Domenica, infatti, allo Stadio Diego Armando Maradona arriverà la Fiorentina di Raffaele Palladino. Contro i viola, di fatto, i partenopeo hanno l’obbligo di tornare al successo, cosa che manca dallo scorso 25 gennaio (ovvero dal 2-1 inflitto alla Juventus di Thiago Motta. 🔗spazionapoli.it

Napoli decisa su Garnacho: Antonio Conte lo vuole a tutti i costi - Conte spinge per Garnacho come rinforzo prioritario Il tecnico del Napoli, Antonio Conte, ha identificato in Alejandro Garnacho l’obiettivo principale per la prossima campagna acquisti. Dopo un primo ... 🔗informazione.it

Calciomercato: il Napoli non molla l’idea Garnacho - Il Napoli continua a monitorare Garnacho del Manchester Utd. La dirigenza azzurra continua a lavorare per rinforzare la rosa in vista di una stagione piena di impegni. Sembra che la pista che porta a ... 🔗forzazzurri.net

Flop Garnacho: è il peggior dribblomane della Premier League - Alejandro Garnacho, a lungo cercato dal Napoli a gennaio come erede di Kvaratskhelia, non brilla allo United. Anzi, i numeri dicono altro: per ora si è rivelato il peggior dribblatore della ... 🔗tuttonapoli.net