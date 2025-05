Garlasco spunta il terzo uomo | il nome che ha sconvoltola madre di Sempio

uomo misterioso, mai entrato nelle indagini sul delitto di Garlasco ma sentito come testimone nella nuova inchiesta che vede coinvolto Andrea Sempio per l'omicidio di Chiara Poggi. È stato il suo nome, lunedì scorso, a mettere in crisi la mamma dell'indagato, Daniela Ferrari, al punto da provocarle un malore davanti ai carabinieri del Nucleo.

Caso Garlasco, nuove rivelazioni: Chi l'ha visto svela il nome del terzo uomo - A quasi due decenni dal brutale omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, il caso torna a far parlare di sé. Nella puntata del 30 aprile 2025 di Chi l'ha visto, condotto da Federica Sciarelli, sono stati rivelati nuovi elementi che potrebbero dare una svolta alle indagini. Sotto i riflettori, ancora una volta, Andrea Sempio, già coinvolto nel caso come figura discussa e oggi nuovamente chiamato in causa.

Liliana Resinovich, spunta il video: «C’è un uomo con la coppola nel parco prima del ritrovamento, è Visintin?» - Il caso della scomparsa e morte di Liliana Resinovich torna sotto i riflettori, con un nuovo elemento che potrebbe rivelarsi determinante. Durante la puntata di Chi l’ha visto?, andata in onda mercoledì 30 aprile su Rai 3, è stato annunciato che verrà analizzato un filmato inedito che mostra un uomo con una coppola aggirarsi nei pressi del parco dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste poco prima del ritrovamento del corpo della donna. 🔗thesocialpost.it

Andrea Sempio, spunta un fascicolo "segreto" aperto prima della nuova indagine sul delitto di Garlasco - Pavia – C'è una novità nell'inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi che oggi vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima. La notizia è che, prima di essere iscritto nella recente indagine della Procura di Pavia, il nome di Sempio lo era stato in un altro fascicolo d'inchiesta, per un reato diverso da quello di omicidio, e non direttamente collegato ai fatti di Garlasco. Grazie a questo dossier "fantasma", secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, gli inquirenti avrebbero potuto raccogliere fonti di prova nei suoi confronti, tra cui intercettazioni telefoniche, che ...

