Garcia sostituirà Jules Koundé nel ritorno delle semifinali di Champions League tra Barcellona e Inter. Dalle sue parole si può comprendere qualcosa in più sul suo profilo e sul motivo della preferenza di Hans Flick nei suoi confronti.LA SITUAZIONE – Eric Garcia sarà il terzino destro titolare del Barcellona nel ritorno di San Siro contro l’Inter. Il calciatore catalano prenderà il posto di Jules Koundé, infortunatosi al bicipite femorale della coscia sinistra nel primo tempo di Barcellona-Inter, ossia di uno dei perni su cui si regge il sistema difensivo dei blaugrana. Il classe 2001, in prestito al Girona nella scorsa stagione, non rappresenta un corpo estraneo alla compagina catalana. La sua presenza al Barcellona, infatti, è la conseguenza di una precisa scelta del tecnico Hans Flick, che in estate ha chiesto espressamente alla società blaugrana di trattenere il suo difensore. 🔗 Inter-news.it - Garcia sarà titolare in Barcellona-Inter. Il motivo della scelta Ericsostituirà Jules Koundé nel ritorno delle semifinali di Champions League tra. Dalle sue parole si può comprendere qualcosa in più sul suo profilo e sulpreferenza di Hans Flick nei suoi confronti.LA SITUAZIONE – Ericil terzino destrodelnel ritorno di San Siro contro l’. Il calciatore catalano prenderà il posto di Jules Koundé, infortunatosi al bicipite femoralecoscia sinistra nel primo tempo di, ossia di uno dei perni su cui si regge il sistema difensivo dei blaugrana. Il classe 2001, in prestito al Girona nella scorsa stagione, non rappresenta un corpo estraneo alla compagina catalana. La sua presenza al, infatti, è la conseguenza di una precisadel tecnico Hans Flick, che in estate ha chiesto espressamente alla società blaugrana di trattenere il suo difensore. 🔗 Inter-news.it

