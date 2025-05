Gara di solidarietà per trovare un padrone a un cane e una gattina

A Tamara ha preso corpo una staffetta di solidarietà per trovare un'adozione del cuore per Leone, un cane che per la maggior parte del giorno vive in solitudine. Sua unica compagnia è una gattina, chiamata Signorina. Proprio ieri si celebrava la "Giornata adotta un animale da un rifugio" e il sogno è trovare una famiglia che possa donare ai due animali una famiglia che possa donare loro tanto amore. Leone ha 11 anni e la gattina Signorina ne ha 16. Vivono in simbiosi e da quando il proprietario è mancato e gli eredi sono nell'impossibilità di occuparsene. Per questo in paese è scattata una staffetta di solidarietà. Quattro volontarie se ne prendono cura, alternandosi mattina e sera, per nutrire i due animali e rispondere delle loro esigenze. E altre persone del paese si sono rese disponibili a fare i lavori di manutenzione per rendere idoneo l'ambiente.

