Gallardo emozionato | Inter? Di grande calibro Che sfida per il River Plate!

Gallardo si è espresso sull’importanza della partecipazione del River Plate, squadra di cui è allenatore, al Mondiale per Club, aggiungendo un elogio alla rivale Inter.VALORE SIGNIFICATIVO – Marcelo Gallardo ha parlato alle frequenze ufficiali della UEFA in vista del Mondiale per Club, competizione in cui il suo River Plate sfiderà anche l’Inter. L’allenatore argentino ha innanzitutto indicato le sue emozioni per la partecipazione a tale evento: «Far parte di un torneo di tale gerarchia alla sua nascita, com’è il Mondiale per Club, con club di tutto il mondo che competono in uno stesso luogo, mi genera una grande aspettativa».Gallardo sulla sfida all’Inter: le emozioni per la sfida del River PlateIL CONFRONTO – Gallardo ha poi proseguito elogiando l’Inter, rivale del River Plate in occasione della fase a gironi del Mondiale per Club: «Si tratta di una squadra molto rappresentativa, vincitrice di Champions League e finalista di una delle ultime. 🔗 Inter-news.it - Gallardo emozionato: «Inter? Di grande calibro. Che sfida per il River Plate!» Marcelosi è espresso sull’importanza della partecipazione del, squadra di cui è allenatore, al Mondiale per Club, aggiungendo un elogio alla rivale.VALORE SIGNIFICATIVO – Marceloha parlato alle frequenze ufficiali della UEFA in vista del Mondiale per Club, competizione in cui il suosfiderà anche l’. L’allenatore argentino ha innanzitutto indicato le sue emozioni per la partecipazione a tale evento: «Far parte di un torneo di tale gerarchia alla sua nascita, com’è il Mondiale per Club, con club di tutto il mondo che competono in uno stesso luogo, mi genera unaaspettativa».sullaall’: le emozioni per ladelIL CONFRONTO –ha poi proseguito elogiando l’, rivale delin occasione della fase a gironi del Mondiale per Club: «Si tratta di una squadra molto rappresentativa, vincitrice di Champions League e finalista di una delle ultime. 🔗 Inter-news.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Bayern Inter, l’esito di Parma non è il modo migliore per presentarsi all’Allianz Arena ma nemmeno per sognare in grande - di RedazioneBayern Inter, torna la Champions ma la prestazione di Parma non è il miglior modo per presentarsi all’Allianz Arena Martedì 8 Aprile torna la Champions League, l’Inter vola in Germania per affrontare i tedeschi del Bayern Monaco che, seppur falcidiati da numerosissimi infortuni, restano sempre una squadra temibilissima. I nerazzurri sono reduci da una prestazione in campionato contro il Parma a tinte chiaroscure, la partita proposta contro gli emiliani non è sicuramente il migliore biglietto da visita per presentarsi in casa dei tedeschi ma nemmeno per ambire al sogno ... 🔗internews24.com

Calciomercato Juventus: 30 milioni in più dalla Champions per l’Inter che ora sogna il grande colpo. Duello in estate coi bianconeri? Novità - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus: nelle casse dell’Inter ben 30 milioni in più dalla Champions, ora i nerazzurri sognano il grande colpo. Duello coi bianconeri? Come riferito dal Corriere dello Sport, per l’Inter sono entrati nelle casse ben 30 milioni di euro in più dalla Champions League rispetto alla passata stagione, con i nerazzurri che iniziano già a pianificare i colpi della prossima estate. 🔗juventusnews24.com

Inzaghi: «Inter con 14 giocatori di movimento! Grande reazione» - L’Inter di Inzaghi non riesce a vincere contro il Milan per il quarto derby su cinque in stagione, in attesa dell’ultimo fra tre settimane. L’allenatore ha parlato a Inter TV di quanto visto nella semifinale d’andata. IL COMMENTO DEL TECNICO – Simone Inzaghi sul pareggio per 1-1 nel derby Milan-Inter: «Siamo stati sempre dentro la partita. Volevamo un risultato positivo e l’abbiamo meritato, contro una squadra con qualità individuali e strappi. 🔗inter-news.it

Ne parlano su altre fonti

Gallardo emozionato: «Inter? Di grande calibro. Che sfida per il River Plate!» - Marcelo Gallardo si è espresso sull’importanza della partecipazione del River Plate, squadra di cui è allenatore, al Mondiale per Club, aggiungendo un elogio alla rivale Inter. VALORE SIGNIFICATIVO – ... 🔗informazione.it