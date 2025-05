Futuro Ancelotti | il Brasile perde la pazienza il paradosso del Clasico

Futuro di Carlo Ancelotti assume sempre più i contorni di una telenovela: con il Brasile non è ancora finita, ma la Federazione inizia a spazientirsi.. 🔗 Ildi Carloassume sempre più i contorni di una telenovela: con ilnon è ancora finita, ma la Federazione inizia a spazientirsi.. 🔗 Calciomercato.com

Il Brasile cambia ct dopo il 4-1 in Argentina: per il futuro si riparla di Ancelotti - Il Brasile si appresta a cambiare il commissario tecnico della nazionale maggiore di calcio maschile. L`ultima sconfitta per 4-1 contro l`Argentina... 🔗calciomercato.com

Marca: Real Madrid, Ancelotti deve rimontare l'Arsenal per salvarsi. Le ipotesi per il suo futuro, dal Brasile alla Roma - `Ancelotti necesita la remontada`. Il quotidiano spagnolo Marca dedica la prima pagina all`allenatore italiano del Real Madrid, chiamato a ribaltare... 🔗calciomercato.com

Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta) - Ancelotti e il Real Madrid: appuntamento per un addio anticipato, così non perde il Brasile (Gazzetta) La Gazzetta dello Sport, con Filippo Maria Ricci, fa il punto sull’addio tra Ancelotti e Real Madrid. Addio consensuale e probabilmente anticipato, tutto dipenderà da un incontro tra il tecnico e Florentino Perez previsto per la prossima settimana. Scrive la Gazzetta: Carlo rischia di perdere il treno brasiliano. 🔗ilnapolista.it

Futuro Ancelotti: il Brasile perde la pazienza, il paradosso del Clasico - Il futuro di Carlo Ancelotti assume sempre più i contorni di una telenovela: con il Brasile non è ancora finita, ma la Federazione inizia a ... 🔗msn.com

Ancelotti e il Brasile, l’intrigo Mondiale apre il valzer dei tecnici - Frenata nella trattativa con la nazionale sudamericana, ma l’ipotesi si riaprirà dopo la sfida del suo Real Madrid col Barcellona. Per Conte a fine campionato ... 🔗repubblica.it

Ancelotti-Brasile: non è ancora finita! Incontro tra Florentino Pérez e Carletto per l'addio al Real Madrid: le ultime - LIGA - Non è ancora finita. O meglio, il Brasile ci spera ancora. Dopo il no del Real Madrid alla Federcalcio brasiliana per Carlo Ancelotti, sembrava scontato ... 🔗eurosport.it