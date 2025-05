Furto-lampo in centro ad Avellino | svuotata la cassa della Pokeria

Avellino, Via L. De Conciliis — Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 2:45, si è verificato un Furto ai danni della Pokeria Tiburon, nota attività di ristorazione nel centro cittadino. Due individui, ancora non identificati, si sono introdotti nel locale con l’obiettivo di sottrarre il. 🔗 Avellinotoday.it - Furto-lampo in centro ad Avellino: svuotata la cassa della Pokeria , Via L. De Conciliis — Nella notte appena trascorsa, intorno alle ore 2:45, si è verificato unai danniTiburon, nota attività di ristorazione nelcittadino. Due individui, ancora non identificati, si sono introdotti nel locale con l’obiettivo di sottrarre il. 🔗 Avellinotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

“Noi di Centro” apre sede ad Avellino: arriva Mastella - Tempo di lettura: < 1 minutoIl giorno 22 febbraio alle ore 11.00 si terrà l’inaugurazione della nuova segreteria del partito “Noi di Centro” di Avellino, in via F. Iannaccone a due passi dal corso principale. Al taglio del nastro saranno presenti il Segretario nazionale On. Clemente Mastella e numerose autorità. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza. Dopo gli ottimi risultati, che il Partito “Noi di Centro” ha raggiunto alle regionali prima, e alle europee poi, questa sarà l’occasione per inaugurare la nuova sede in città, e rilanciare l’attività di militanti ed elettori per le tante ... 🔗anteprima24.it

La scuola al centro della cultura della legalità: il convegno ad Avellino - "Insieme è possibile piantare il seme della legalità per trasformare i cuori e cambiare la storia". È questo il messaggio che animerà il convegno “Scuola e Legalità”, in programma lunedì 28 aprile 2025 alle ore 11.30 presso l’Istituto Comprensivo San Tommaso - F. Tedesco di Avellino. Un... 🔗avellinotoday.it

Le previsioni meteo di oggi 4 aprile ad Avellino - A Avellino oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi al mattino ma con nubi in locale aumento dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 18°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2006m. I... 🔗avellinotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Furto-lampo in centro ad Avellino: svuotata la cassa della Pokeria; Avellino. Furto lampo in un supermercato; Ariano: furto lampo in pieno giorno a contrada Viggiano; Napoli, furto dell'intera bancarella in diretta. Il video della triste vicenda. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Scandalo centro autismo ad Avellino, Genovese: "Una vergogna senza fine" - Faccia in modo che questa vergogna senza fine, finalmente possa avere un termine". L'articolo Scandalo centro autismo ad Avellino, Genovese: "Una vergogna senza fine" proviene da OttoPagine. 🔗msn.com

Avellino, aggressione a viale Italia: il 40enne respinge le accuse di stalking - L’episodio si è verificato in viale Italia, ad Avellino, al termine di un lungo inseguimento avvenuto nel centro della città. Il 40enne, residente a Monteforte irpino, attualmente sottoposto alla ... 🔗irpiniaoggi.it

Avellino, 13enne ricoverata in Codice Rosso al Moscati per elevato tasso alcolemico: il Questore chiude bar in centro - Il Questore della provincia di Avellino ha emesso un provvedimento nei confronti di ... in virtù della fiducia che la collettività ripone in chi esercita un’attività sottoposta ad una pubblica ... 🔗corriereirpinia.it