Furto in appartamento a Salerno rubati oro e contanti in via Galliano

Furto è stato messo a segno in un appartamento di via Matteo Galliano, a Salerno. Secondo una prima ricostruzione, tre persone si sarebbero introdotte all'interno dell’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. I ladri, una volta. 🔗 Salernotoday.it - Furto in appartamento a Salerno, rubati oro e contanti in via Galliano Nel pomeriggio di mercoledì, intorno alle 16:00, unè stato messo a segno in undi via Matteo, a. Secondo una prima ricostruzione, tre persone si sarebbero introdotte all'interno dell’abitazione approfittando dell’assenza dei proprietari. I ladri, una volta. 🔗 Salernotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ardenza, furto in appartamento: rubati soldi e gioielli - Furto in un appartamento in via del Pastore nella mattinata di ieri, venerdì 7 marzo. I ladri sono entrati nella casa forzando una porta secondaria e una volta all'interno sono riusciti a portare via 250 euro in contanti e un anello in oro. A fare l'amara scoperta è stata la proprietaria che... 🔗livornotoday.it

Rubati i soldi per le cure della figlia malata. Il furto del borsello ai danni di un uomo che era intento a fare compere in un megastore. L’appello della famiglia per la restituzione del denaro. Il furto tra Sora e Broccostella - Una vicenda dai risvolti drammatici si è consumata nel pomeriggio di domenica scorsa in un negozio ai confini tra Sora e Broccostella, dove un uomo si è visto sottrarre una somma di 7.500 euro, denaro che avrebbe dovuto restituire a un amico per le cure mediche della figlia. Il furto durante una semplice prova d’abiti L’uomo, residente a Sora, si era recato nel punto vendita per un momento di ordinaria spesa. 🔗dayitalianews.com

Furto nelle camere di un hotel, rubati contanti per un valore di quasi mille euro - Raffica di furti tra le camere d'albergo di un noto hotel del tarvisiano nella giornata di venerdì 7 marzo 2025. A segnalare l'accaduto i gestori della stessa struttura ricettiva. I soliti ignoti si sono addentrati in cinque diverse camere dell'hotel arraffando contanti per un valore inferiore... 🔗udinetoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Furto in un’abitazione: sradicata la cassaforte; La provincia di Salerno assediata dai ladri: nuovi colpi in abitazione ad Angri e Battipaglia, auto rubata a Scafati; Pagani, rapina in un appartamento: assolto 50enne; Nuovi furti in abitazione: ladri scatenati tra Salerno e Valle dell'Irno. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Pagani, rapina in un appartamento: assolto 50enne - Condannato in primo grado ad un anno di reclusione, dopo aver fatto irruzione in una casa, con altre persone, portando via un televisore ad un suo connazionale. In appello viene assolto. Questa ... 🔗msn.com

Salerno, ladri negli uffici comunali: rubati spiccioli e dolciumi - Sarebbe entrato da una delle finestre del piano terra degli uffici del settore politiche sociali, a Torrione, il ladro che nella notte tra mercoledì e giovedì ha rubato dolciumi, ... 🔗ilmattino.it

Salerno, ruba in ristorante e studio medico: arrestato - Salerno. Furto aggravato ed evasione dei domiciliari: gli agenti della Squadra Volante della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di L.E.M. la notte del 28 marzo. Secondo la ricostruzione ... 🔗vocedistrada.it