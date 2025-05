Furti e ricettazione di pc rubati nelle scuole | pena ridotta in appello

ridotta in appello la condanna - da 4 anni e 8 mesi di reclusione e 3 anni e mezzo - per Antonino Gucciardo, 35 anni, di Sciacca accusato d'aver rubato, tra maggio e giugno del 2015, computer e autoparlanti dalla scuola Sant'Agostino e Primo circolo didattico Giovanni 23esimo. Confermata. 🔗 Agrigentonotizie.it - Furti e ricettazione di pc rubati nelle scuole: pena ridotta in appello È statainla condanna - da 4 anni e 8 mesi di reclusione e 3 anni e mezzo - per Antonino Gucciardo, 35 anni, di Sciacca accusato d'aver rubato, tra maggio e giugno del 2015, computer e autoparlanti dalla scuola Sant'Agostino e Primo circolo didattico Giovanni 23esimo. Confermata. 🔗 Agrigentonotizie.it

