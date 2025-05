Furti di trattori e macchinari condannato l’ultimo dei predoni

l'ultimo membro della 'banda dei trattori', condannato ieri mattina al termine del processo in rito abbreviato celebrato davanti al giudice Silvia Marini.Come accennato, l'udienza era dedicata a definire la posizione del quarto uomo della gang di stranieri che, tra il maggio del 2022 e il febbraio del 2023, aveva messo a segno una serie di colpi impossessandosi di trattori e macchinari agricoli, poi trasferiti all'estero.Si tratta di un romeno di 37 anni, attualmente detenuto. L'uomo, oltre alla pena detentiva, è stato condannato a mille euro di multa e a una provvisionale da cinquemila euro per tutte le vittime dei Furti esclusa una, per la quale sono stati riconosciuti 2.

