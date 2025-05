Furgone contro un tir lungo la tangenziale ferito il conducente

lungo la tangenziale di Catania in prossimità dello svincolo per San Giorgio, in direzione Messina. Un Furgone è finito contro un tir, lo ha investito nella parte posteriore, con una dinamica che è ancora al vaglio della polizia stradale. Pronta l'azione della squadra del.

Furgone contro un tir, uomo estratto dalle lamiere ed elitrasportato in ospedale - Un grave incidente stradale si è verificato nella notte tra lunedì 14 e martedì 15 aprile lungo l'autostrada A4, nel tratto a tre corsie compreso tra il casello di Latisana e il Nodo di Portogruaro, in direzione Venezia. Il sinistro, avvenuto al chilometro 458, all'altezza del Comune di Fossalta... 🔗veneziatoday.it

Incidente in A14 a Montemarciano, furgone contro tir: un morto e un ferito gravissimo - Intervento in corso dei soccorsi lungo l’autostrada, dove il 118 è giunto rapidamente con l’eliambulanza e la Croce Gialla di Falconara, supportati dai vigili del fuoco e dalla polizia stradale. L’incidente si è verificato lungo la carreggiata in direzione Pescara, tra i caselli di Montemarciano e Ancona Nord, nei pressi dell’area di servizio Esino Ovest. Le operazioni di soccorso e i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’accaduto hanno richiesto la chiusura temporanea del tratto autostradale, causando notevoli disagi alla circolazione. 🔗thesocialpost.it

Incidente a Gallarate, tir finisce contro il guard rail e poi si ribalta lungo la statale 336: un ferito - Gallarate (Varese), 18 marzo 2025 –Traffico in tilt sulla strada statale 336 che collega l’Autostrada dei Laghi all’aeroporto della Malpensa. Poco dopo le 7 di questa mattina si è verificato un incidente, sul cavalcavia all’altezza dello svincolo di Gallarate. Secondo le prime indicazioni un autoarticolato ha urtato il guard rail, per cause ancora da accertare, e si è successivamente ribaltato. Ma la dinamica e le cause sono ancora tutte da chiarire. 🔗ilgiorno.it

Furgone finisce contro un tir lungo la Tangenziale di Catania: ferito il conducente - Incidente stasera lungo la Tangenziale di Catania in prossimità dello svincolo per San Giorgio, in direzione Messina. Un furgone è finito contro un tir, lo ha investito nella parte posteriore, con una ... 🔗lasicilia.it

Incidente nella notte sull'autostrada A4, furgone si schianta contro un tir: il conducente di 31 anni è gravissimo - TEGLIO VENETO (VENEZIA) - Grave incidente intorno alle 2.10; della notte scorsa lungo l’autostrada A4, nel tratto compreso tra San Michele al ... 🔗msn.com

Un furgone tampona violentemente un tir lungo la A4, in coma un 29enne polacco - Alle 2 circa un furgone con targa polacca ha tamponato violentemente un tir. All'interno del furgone un 29enne di nazionalità polacca che nell'impatto è rimasto incastrato con le gambe all ... 🔗rainews.it