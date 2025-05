Fuochi accesi in aree boschive protette cinque i verbali notificati dai carabinieri

carabinieri forestali dei nuclei di Ancona, Fabriano, Conero, Jesi San Marcello, Genga Frasassi e del nucleo carabinieri Cites di Ancona in occasione del 1° maggio hanno svolto accertamenti nelle aree a maggiore afflusso turistico della provincia di Ancona. Nel Parco Naturale Regionale. 🔗 Anconatoday.it - Fuochi accesi in aree boschive protette, cinque i verbali notificati dai carabinieri ANCONA – Iforestali dei nuclei di Ancona, Fabriano, Conero, Jesi San Marcello, Genga Frasassi e del nucleoCites di Ancona in occasione del 1° maggio hanno svolto accertamenti nellea maggiore afflusso turistico della provincia di Ancona. Nel Parco Naturale Regionale. 🔗 Anconatoday.it

