Fumo nei vagoni Circum passeggeri sui binari tra Torre Annunziata e Pompei

Circumvesuviana Eav a seguito dell'avaria di uno treno in transito; la circolazione ripristinata dopo circa mezz'ora. 🔗 Temporanea interruzione sulla tratta Napoli-Sorrento dellavesuviana Eav a seguito dell'avaria di uno treno in transito; la circolazione ripristinata dopo circa mezz'ora. 🔗 Fanpage.it

Fumo in stiva, un volo Ryanair costretto a rientrare a Orio al Serio: evacuati 158 passeggeri - Oggi, martedì 18 febbraio, un volo Ryanair decollato da Orio al Serio, con destinazione Oslo, ha dovuto rientrare improvvisamente allo scalo bergamasco a causa di un’avaria segnalata in cabina. Poco dopo il decollo, una spia luminosa ha indicato la presenza di fumo nella stiva dell’aereo, mettendo in allarme il personale di volo. I piloti, non appena resosi conto del possibile pericolo, hanno preso la decisione di riportare l’aeromobile a Orio al Serio per effettuare i necessari controlli di sicurezza. 🔗thesocialpost.it

L'aereo si riempie di fumo, il messaggio ai passeggeri: "Respirate attraverso i vestiti". Terrore in volo - Un volo della Delta Airlines con a bordo circa 100 persone è stato costretto a effettuare un atterraggio d'emergenza dopo che la cabina in cui si trovavano i passeggeri si è riempita di fumo. L'incidente è avvenuto a bordo di un Boeing 717-200 della compagnia statunitense, decollato da Atlanta... 🔗europa.today.it

Fumo avvolge aereo e passeggeri, paura e atterraggio di emergenza in Usa: “Era difficile respirare” - L’aereo ha subito invertito la rotta ed è ritornato allo scalo di partenza dove tutti i passeggeri e l’equipaggio sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli di emergenza all'aeroporto di Atlanta. "A bordo era diventato difficile respirare" ha dichiarato un passeggero. Due le persone soccorse dai sanitari con lievi disturbi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Fumo nei vagoni Circum, passeggeri sui binari tra Torre Annunziata e Pompei - Temporanea interruzione sulla tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana Eav a seguito dell'avaria di uno treno in transito; la circolazione ripristinata ... 🔗fanpage.it

Fumo nei vagoni di un treno della Circumvesuviana: turisti e pendolari a piedi sui binari - Panico giovedì mattina, 1 maggio 2025, tra i turisti che viaggiavano sulla linea della Circumvesuviana che da Sorrento porta a Napoli. Per cause ancora da accertare, alle 9,26 ... 🔗msn.com

Treno Circumvesuviana in avaria, fumo nei vagoni, tutti a piedi - Treno della Circumvesuviana in avaria, nel tratto tra Torre Annunziata e Pompei: dopo che del fumo bianco ha raggiunto i vagoni, i passeggeri sono stati costretti a scendere ed a proseguire sui binari ... 🔗msn.com