NUOVA edizione di Tu Si Que VALES, lo SHOW del sabato sera capace di riunire davanti al televisore tutta la famiglia.BubinoBlog è in grado di confermare l’arrivo di Paolo Bonolis in GIURIA con la conseguente uscita di Luciana Littizzetto. Il mattatore di CANALE 5 entra così nella GIURIA di uno dei programmi più seguiti e amati della tv.Il resto del team di Tu Si Que VALES è stato confermato. Ritroveremo quindi, oltre ai conduttori, il veterano Rudy Zerbi, la regina di Mediaset Maria De Filippi, il senatore di CANALE 5 Gerry Scotti e l’amata attrice Sabrina Ferilli.BubinoBlog vi anticipa che la Ferilli a luglio sarà impegnata per le ultime riprese della serie “A Testa Alta“, dove sarà una preside liceale vittima di revenge porn, e così le registrazioni del talent SHOW anticiperanno a giugno. 🔗 Bubinoblog - FUMATA BIANCA! TU SI QUE VALES: LA NUOVA GIURIA DELLO SHOW DI CANALE 5 (ANTEPRIMA) Maria De Filippi è già all’opera per laedizione di Tu Si Que, lodel sabato sera capace di riunire davanti al televisore tutta la famiglia.BubinoBlog è in grado di confermare l’arrivo di Paolo Bonolis incon la conseguente uscita di Luciana Littizzetto. Il mattatore di5 entra così nelladi uno dei programmi più seguiti e amati della tv.Il resto del team di Tu Si Queè stato confermato. Ritroveremo quindi, oltre ai conduttori, il veterano Rudy Zerbi, la regina di Mediaset Maria De Filippi, il senatore di5 Gerry Scotti e l’amata attrice Sabrina Ferilli.BubinoBlog vi anticipa che la Ferilli a luglio sarà impegnata per le ultime riprese della serie “A Testa Alta“, dove sarà una preside liceale vittima di revenge porn, e così le registrazioni del talentanticiperanno a giugno. 🔗 Bubinoblog

