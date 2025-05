FUMATA BIANCA! TU SI QUE VALES | LA NUOVA GIURIA DELLO SHOW DI CANALE 5 ANTEPRIMA

NUOVA edizione di Tu Si Que VALES, lo SHOW del sabato sera capace di riunire davanti al televisore tutta la famiglia.BubinoBlog è in grado di confermare l’arrivo di Paolo Bonolis in GIURIA con la conseguente uscita di Luciana Littizzetto. Il mattatore di CANALE 5 entra così nella GIURIA di uno dei programmi più seguiti e amati della tv.Il resto del team di Tu Si Que VALES è stato confermato. Ritroveremo quindi, oltre ai conduttori, il veterano Rudy Zerbi, la regina di Mediaset Maria De Filippi, il senatore di CANALE 5 Gerry Scotti e l’amata attrice Sabrina Ferilli.BubinoBlog vi anticipa che la Ferilli a luglio sarà impegnata per le ultime riprese della serie “A Testa Alta“, dove sarà una preside liceale vittima di revenge porn, e così le registrazioni del talent SHOW anticiperanno a giugno. 🔗 Bubinoblog - FUMATA BIANCA! TU SI QUE VALES: LA NUOVA GIURIA DELLO SHOW DI CANALE 5 (ANTEPRIMA) Maria De Filippi è già all’opera per laedizione di Tu Si Que, lodel sabato sera capace di riunire davanti al televisore tutta la famiglia.BubinoBlog è in grado di confermare l’arrivo di Paolo Bonolis incon la conseguente uscita di Luciana Littizzetto. Il mattatore di5 entra così nelladi uno dei programmi più seguiti e amati della tv.Il resto del team di Tu Si Queè stato confermato. Ritroveremo quindi, oltre ai conduttori, il veterano Rudy Zerbi, la regina di Mediaset Maria De Filippi, il senatore di5 Gerry Scotti e l’amata attrice Sabrina Ferilli.BubinoBlog vi anticipa che la Ferilli a luglio sarà impegnata per le ultime riprese della serie “A Testa Alta“, dove sarà una preside liceale vittima di revenge porn, e così le registrazioni del talentanticiperanno a giugno. 🔗 Bubinoblog

Se ne parla anche su altri siti

FUMATA BIANCA! TU SI QUE VALES: LA NUOVA GIURIA DELLO SHOW DI CANALE 5 (ANTEPRIMA) - Maria De Filippi è già all’opera per la nuova edizione di Tu Si Que Vales, lo show del sabato sera capace di riunire davanti al televisore tutta la famiglia. BubinoBlog è in grado di confermare l’arrivo di Paolo Bonolis in giuria con la conseguente uscita di Luciana Littizzetto. Il mattatore di Canale 5 entra così nella giuria di uno dei programmi più seguiti e amati della tv. Il resto del team di Tu Si Que Vales è stato confermato. 🔗bubinoblog

FUMATA BIANCA! TU SI QUE VALES: LA NUOVA GIURIA DELLO SHOW DI CANALE 5 (ANTEPRIMA) - Maria De Filippi è già all’opera per la nuova edizione di Tu Si Que Vales, lo show del sabato sera capace di riunire davanti al televisore tutta la famiglia. BubinoBlog è in grado di confermare l’arrivo di Paolo Bonolis in giuria con la conseguente uscita di Luciana Littizzetto. Il mattatore di Canale 5 entra così nella giuria di uno dei programmi più seguiti e amati della tv. Il resto del team di Tu Si Que Vales è stato confermato. 🔗bubinoblog

Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca” - Pastorello sul rinnovo di Meret: “Dialogo aperto, siamo ottimisti per la fumata bianca”"> Federico Pastorello, agente di Alex Meret, è intervenuto ai microfoni di TMW per fare il punto sulla situazione contrattuale del portiere, il cui accordo con il Napoli scade a giugno: “Chi conosce Alex sa che è sempre stato un portiere completo, tra i più tecnici d’Europa. A Napoli, in alcuni momenti, è stato criticato forse in modo eccessivo, ma ha una grande forza mentale e basa il suo percorso su lavoro e costanza. 🔗napolipiu.com

Su questo argomento da altre fonti

Serie A 2024/25, per i diritti TV offerte basse: ora via alle trattative private; Tu si que vales, lo scherzo a Sabrina Ferilli finisce male. Il fuorionda choc: «Vaffa*****»; FUMATA BIANCA! TU SI QUE VALES | LA NUOVA GIURIA DELLO SHOW DI CANALE 5 ANTEPRIMA; FUMATA BIANCA! TU SI QUE VALES: LA NUOVA GIURIA DELLO SHOW DI CANALE 5 (ANTEPRIMA). 🔗Se ne parla anche su altri siti

Fumata nera e fumata bianca, il significato dei segnali del Conclave durante l’elezione del Papa - Al di là dell’esito della votazione da parte dei cardinali chiamati a scegliere il nuovo Papa, una certezza c’è: il Conclave si concluderà con la fumata bianca, segnale dell’elezione del ... 🔗msn.com

Fumata nera o bianca: significato, origine e uso moderno - Le espressioni “fumata nera” e “fumata bianca” sono entrate nell’uso comune della lingua italiana, spesso utilizzate per indicare, rispettivamente, il fallimento o il successo in un ... 🔗trend-online.com

Successore di Papa Francesco, dal Conclave alla fumata bianca: il vero significato delle parole chiave - Con la morte di Papa Francesco la sua sede è vacante. Pertanto nei prossimi 15/20 giorni i cardinali elettori dovranno riunirsi per dare alla Chiesa Cattolica un nuovo Pontefice che si ... 🔗msn.com