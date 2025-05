Frecce Tricolori a Catania lungomare chiuso al traffico sabato e domenica

Catania Air Show Frecce Tricolori in programma sabato 3 e domenica 4 maggio l'Ufficio traffico Urbano ha disposto la chiusura al traffico del lungomare cittadino di Ognina. Il tratto interessato alla pedonalizzazione comprende viale.

