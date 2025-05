Frecce Tricolore a Catania | stop ai voli all' aeroporto sabato e domenica pomeriggio

aeroporto di Catania. sabato 3 e domenica 4 maggio, l'attività dello scalo etneo sarà sospesa per poco più di un'ora, precisamente dalle 17:05 alle 18:10.La comunicazione arriva direttamente dalla Sac, la società di. 🔗 Cataniatoday.it - Frecce Tricolore a Catania: stop ai voli all'aeroporto sabato e domenica pomeriggio Spettacolo nei cieli, ma temporanea pausa per le operazioni di volo all'di3 e4 maggio, l'attività dello scalo etneo sarà sospesa per poco più di un'ora, precisamente dalle 17:05 alle 18:10.La comunicazione arriva direttamente dalla Sac, la società di. 🔗 Cataniatoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Lavori sulla linea ferroviaria, a giugno stop per cinque giorni alle Frecce tra la Puglia e Roma - Per cinque giorni, nel mese di giugno, i collegamenti tra la Puglia e Roma saranno garantiti con soluzioni di viaggio combinate (treni Intercity e Regionali) e con bus sostitutivi, mentre non saranno disponibili i collegamenti diretti con le 'Frecce'. A renderlo noto è Trenitalia, spiegando che... 🔗baritoday.it

Catania guarda al cielo, Frecce Tricolori e forze armate in volo: presentato il programma - Per la prima volta Catania sarà il palcoscenico di uno spettacolo unico nel suo genere: domenica 4 maggio il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno) farà da scenario al Catania Air Show 2025, organizzato dall’Aero Club Catania e dall’Aeronautica Militare, con ente promotore il... 🔗cataniatoday.it

Catania guarda al cielo: Frecce Tricolori e forze armate in volo per l’Air Show 2025 - Catania sarà per la prima volta il palcoscenico di uno spettacolo unico nel suo genere: domenica 4 maggio il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno) farà da scenario al Catania Air Show 2025, organizzato dall’Aero Club Catania e dall’Aeronautica Militare, con ente promotore il Comune di Catania. Il programma dell’evento, che inaugura ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche del 2025, è stato presentato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino, dal colonnello Stefano Spreafico (comandante dell’aeroporto di ... 🔗laprimapagina.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Frecce Tricolore a Catania: stop ai voli all'aeroporto sabato e domenica pomeriggio; Catania: lungomare chiuso e stop ai voli per le Frecce Tricolori; Voli sospesi all’aeroporto di Catania per l’esibizione delle Frecce Tricolore; Frecce Tricolori a Catania, lungomare chiuso al traffico sabato e domenica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Catania: lungomare chiuso e stop ai voli per le Frecce Tricolori - Durante lo spettacolo saranno sospesi i voli in arrivo e partenza e il lungomare Ognuna sarà chiuso al traffico ... 🔗ragusah24.it

Voli sospesi all’aeroporto di Catania per l’esibizione delle Frecce Tricolore - Sabato 3 e domenica 4 maggio, l’attività di volo sarà all'aeroporto di Catania temporaneamente sospesa dalle 17.05 alle 18.10. 🔗meridionews.it

Catania, chiusure al traffico e misure speciali per il weekend delle Frecce Tricolori - Catania si appresta a vivere un fine settimana all’insegna dello spettacolo e della sicurezza in occasione del Catania Air Show Frecce Tricolori, in programma sabato 3 e domenica 4 maggio. Per consent ... 🔗meridionews.it