Franceskino Ambasciatore di gentilezza

Franceskino si aggiunge un tocco di viola: non il colore gigliato ma quello della gentilezza. Il maratoneta Francesco Michelotti, che ha una tetraparesi spastica, da anni simbolo di sport e inclusione essendo riuscito a correre la maratona di New York, Liverpool e salire in cima alla Torre di Pisa, e il suo accompagnatore Federico Mataresi del centro podistico Rossini di Pontasserchio sono stati infatti nominati ambasciatori della gentilezza e hanno ricevuto il premio "Costruiamo gentilezza nello sport"."Due grandissimi esempi e atleti - la motivazione del riconoscimento - che si impegnano a favore dell’inclusione e per ricordarci ogni giorno che insieme è possibile raggiungere i nostri obiettivi e realizzare i nostri sogni". Un premio che Franceskino vede come "uno sprone a fare sempre di più per trasmettere la gentilezza". 🔗 Lanazione.it - Franceskino. Ambasciatore di gentilezza Al cuore nerazzurro disi aggiunge un tocco di viola: non il colore gigliato ma quello della. Il maratoneta Francesco Michelotti, che ha una tetraparesi spastica, da anni simbolo di sport e inclusione essendo riuscito a correre la maratona di New York, Liverpool e salire in cima alla Torre di Pisa, e il suo accompagnatore Federico Mataresi del centro podistico Rossini di Pontasserchio sono stati infatti nominati ambasciatori dellae hanno ricevuto il premio "Costruiamonello sport"."Due grandissimi esempi e atleti - la motivazione del riconoscimento - che si impegnano a favore dell’inclusione e per ricordarci ogni giorno che insieme è possibile raggiungere i nostri obiettivi e realizzare i nostri sogni". Un premio chevede come "uno sprone a fare sempre di più per trasmettere la". 🔗 Lanazione.it

