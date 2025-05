Francesco Diviesti scomparso e trovato carbonizzato | L’atroce sospetto sul quel corpo

Francesco, padre di un bimbo di otto anni e incensurato, era uscito di casa la sera del 25 aprile. 🔗 Thesocialpost.it - Francesco Diviesti, scomparso e trovato carbonizzato: “L’atroce sospetto sul quel corpo” ScreenshotLa Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio aggravato da finalità mafiose. Si tratta di tre uomini di Barletta, uno di Minervino Murge e un cittadino albanese. Le indagini sono coordinate dal pm Ettore Cardinali e condotte dalla squadra mobile di Andria.È stata anche sequestrata una villa nelle vicinanze del luogo del ritrovamento. All’interno, gli investigatori hanno raccolto documenti e oggetti ritenuti rilevanti. Ma la vera conferma sull’identità della vittima arriverà solo dopo l’autopsia, che sarà eseguita dalla dottoressa Sara Sablone presso l’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.Gli ultimi movimenti e i sospetti, padre di un bimbo di otto anni e incensurato, era uscito di casa la sera del 25 aprile. 🔗 Thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Francesco Diviesti trovato morto, aveva 26 anni: era scomparso a Barletta da quattro giorni - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il cadavere, nelle campagne di Canosa di Puglia, sono stati gli agenti di polizia... 🔗leggo.it

Francesco Diviesti trovato morto, aveva 26 anni: «Il corpo è semicarbonizzato». Era scomparso da quattro giorni - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. È stato trovato semicarbonizzato, nelle campagne in contrada 'Femmina morta', tra... 🔗leggo.it

Francesco Diviesti, trovato cadavere carbonizzato. “E’ il 26enne scomparso da Barletta” - Bari, 29 aprile 2025 – Non c’è nessuna conferma ufficiale al momento. Ma si teme che il corpo carbonizzato trovato questa mattina nelle campagne tra Canosa di Puglia e Minervino Murge possa essere quello di Francesco Diviesti. Ventisei anni, di Barletta, Francesco risulta scomparso dalla sera del 25 aprile. Aveva passato il pomeriggio con degli amici, poi l’ultimo messaggio ai genitori alle 20.18. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni.; Ucciso e bruciato in una cava: cinque indagati per la morte di Francesco Diviesti di Barletta; Ritrovato morto il giovane parrucchiere scomparso il 25 aprile; Francesco Diviesti trovato morto semicarbonizzato a Canosa dopo la scomparsa da Barletta, indagini in corso. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Francesco Diviesti, 5 indagati per omicidio: la pista mafiosa, il corpo semicarbonizzato in un rudere la villa sequestrata - Svolta nell'inchiesta sul giallo del giovane parrucchiere morto a Barletta. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli indagati dai magistrati della Direzione distrettuale antimafia ... 🔗msn.com

Francesco Diviesti, scomparso e trovato carbonizzato: “L’atroce sospetto sul quel corpo” - Screenshot La Direzione Distrettuale Antimafia di Bari ha iscritto cinque persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio ... 🔗thesocialpost.it

Ucciso e bruciato in una cava: cinque indagati per la morte di Francesco Diviesti di Barletta - Cinque persone sono indagate per l’omicidio del giovane trovato carbonizzato in una cava tra Canosa e Minervino ... 🔗fanpage.it