Francesco Diviesti 5 indagati per omicidio | la pista mafiosa il corpo semicarbonizzato in un rudere e la villa sequestrata

indagati dai magistrati della Direzione. 🔗 Leggo.it - Francesco Diviesti, 5 indagati per omicidio: la pista mafiosa, il corpo semicarbonizzato in un rudere e la villa sequestrata Svolta nell'inchiesta sul giallo del giovane parrucchiere morto a Barletta. Cinque persone sono state iscritte nel registro degli

Ucciso e bruciato in una cava: cinque indagati per la morte di Francesco Diviesti di Barletta - Cinque persone sono indagate per l’omicidio del giovane trovato carbonizzato in una cava tra Canosa e Minervino. Gli inquirenti non sembrano avere dubbi sul fatto che si tratti di Francesco Diviesti, parrucchiere scomparso il 25 aprile. Le accuse includono il concorso in omicidio aggravato dal metodo mafioso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chi era Francesco Diviesti, il barbiere trovato morto carbonizzato a Barletta che aiutò i terremotati nel 2016 - Francesco Diviesti, 26enne barbiere di Barletta, è stato trovato morto e semicarbonizzato in una zona rurale tra Canosa e Minervino. Conosciuto per la sua generosità, nel 2016 offrì tagli gratuiti ai terremotati del Centro Italia. Nell'attesa dell'identificazione definitiva, l'indagine è passata alla Dda di Bari per sospetto metodo mafioso.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Francesco Diviesti trovato morto, aveva 26 anni: era scomparso a Barletta da quattro giorni - È stato trovato morto Francesco Diviesti, il 26enne di Barletta scomparso da quattro giorni. A trovare il cadavere, nelle campagne di Canosa di Puglia, sono stati gli agenti di polizia... 🔗leggo.it

