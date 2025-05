Francesca Morvillo e Giovanni Falcone Una storia d’amore e di mafia raccontata da Ricky Tognazzi e Simona Izzo

Ricky Tognazzi e Simona Izzo hanno presentato al cinema Giulio Cesare di Roma, "Francesca e Giovanni. Una storia d'amore e di mafia", di cui sono entrambi registi. Il film narra la storia d'amore tra Francesca Morvillo e Giovanni Falcone,uniti nel coraggio e nella lotta alla mafia fino alla strage di Capaci del 23 maggio 1992. Il lungometraggio, in arrivo nelle sale italiane il 15 maggio, tratto dal libro "Francesca" di Felice Cavallaro.Ad interpretare Francesca e Giovanni, vittime della strage di Capaci insieme agli agenti della scorta Rocco Dicillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani, dilaniati dall'esplosione di una bomba di 500 kg di tritolo messa da Cosa Nostra, Ester Pantano nel ruolo della Morvillo, prima magistrata uccisa dalla mafia, e Primo Reggiani nei panni di Falcone.Il film è incentrato sulla grande storia d'amore tra Francesca e Giovanni, sui loro dialoghi più intimi che Tognazzi e Izzo sono riusciti a portare sul grande schermo grazie all'aiuto della famiglia di Francesca Morvillo: "Il fratello Alfredo e sua moglie ci hanno accompagnato per mano durante tutte le riprese del film", spiega Tognazzi.

