Francavilla al Mare fede e partecipazione per la processione di Santa Liberata FOTO

Francavilla al Mare sono state attraversate dalla suggestiva processione in onore di Santa Liberata. Un appuntamento molto sentito dalla cittadinanza, che ogni anno si rinnova con la stessa intensità, regalando momenti di grande spiritualità e.

