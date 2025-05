FOTOGALLERY Un fiume di sorrisi lungo le strade della Strabenevento

fiume di colori e sorrisi ha invaso le strade del capoluogo sannita in occasione della 32esima edizione della Strabenevento. Volti stanchi ma felici, sia alla partenza che all’arrivo, l’occasione per tanti di visitare le bellezze della città.Foto di Jonathan Checola e Alessandro Maglione L'articolo FOTOGALLERYUn fiume di sorrisi lungo le strade della Strabenevento proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - FOTOGALLERY/Un fiume di sorrisi lungo le strade della Strabenevento Tempo di lettura: < 1 minutoUndi colori eha invaso ledel capoluogo sannita in occasione32esima edizione. Volti stanchi ma felici, sia alla partenza che all’arrivo, l’occasione per tanti di visitare le bellezzecittà.Foto di Jonathan Checola e Alessandro Maglione L'articoloUndileproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Su altri siti se ne discute

La pianura veronese lungo il fiume Bussè - In occasione del Secondo Meeting degli Ecomusei del Veneto (21-23 marzo 2025), viene proposta la discesa in canoa del tratto tra Isola Rizza e Roverchiara. Evento a cura di Ecomuseo Aquae Planae, Canoa Club di Legnago e agricoltori locali. L'esperienza è su prenotazione e prevede un numero... 🔗veronasera.it

Terremoto in Myanmar, il ponte Ava Bridge collassa nel fiume, costruito nel 1954 e lungo 2 km, era simbolo dell'eta? coloniale e dell'indipendenza- VIDEO - Il crollo dopo il terremoto di magnitudo 7.7 nell'ex Birmania La scossa di terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar ha causato il crollo del ponte Ava Bridge, collassato nel fiume Irrawaddy. Il ponte, simbolo dell'età coloniale e dell'indipendenza, era stato costruito nel 1934 dai 🔗ilgiornaleditalia.it

Granfondo del Po, al via la gara in bicicletta con due percorsi lungo il fiume - Tutto pronto per la Granfondo del Po, in programma domenica 16 con partenza alle 9 dal Castello Estense di Ferrara. La manifestazione ciclistica, alla sua undicesima edizione, conta già oltre mille gli atleti iscritti, con più della metà dei partecipanti che arriveranno da fuori regione e con... 🔗ferraratoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

FOTOGALLERY/Un fiume di sorrisi lungo le strade della Strabenevento. 🔗Ne parlano su altre fonti