FOTO – Perisic all’amico Dumfries | Il duro lavoro paga orgoglioso di te

Perisic si congratula con l'ex compagno Denzel Dumfries, dopo la straordinaria prova di Barcellona. L'ex laterale dell'Inter si esprime sui social con una storia.ORGOGLIO – La prova disarmante di Dumfries non è passata inosservata neanche all'ex compagno Ivan Perisic. Il croato infatti ha voluto dedicare una storia Instagram all'amico olandese. Non solo è stato ironico nei suoi confronti, ma allo stesso tempo ha parlato di orgoglio ed entusiasmo nel vederlo così performante e decisivo. Queste le parole nella storia IG del croato oggi al PSV Eindhoven: «Non saresti così offensivo contro di me. Sono molto orgoglioso di te, il duro lavoro alla fine paga». E Dumfries ha imparato tanto da Perisic durante gli anni di militanza del croato tra le fila nerazzurre. Di seguito la storia:Storia IG Perisic a DumfriesDumfries divino e l'Inter punta tutto su di luiMAGICO – Che dire di Dumfries! Dopo un mese e mezzo è ritornato a giocare titolare (l'ultima volta il 16 marzo contro l'Atalanta) e ha realizzato una clamorosa doppietta nella semifinale di andata di Champions League.

