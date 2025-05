Fortunato fa esultare l’Italia nella seconda tappa del Giro Romandia 2025 Baudin nuova maglia gialla

seconda tappa del Giro di Romandia 2025 con partenza e arrivo a La Grand Beroche di 157 km. A cogliere la vittoria è stato Lorenzo Fortunato, che in volata ha sorpreso i quattro compagni di fuga, Juinion Lecerf, Juan Pedro Lopez Lennert Van Eetvelt e Alex Baudin, quest’ultimo nuova maglia gialla. Fortunato VINCE LA seconda tappa DEL Giro DI Romandia 2025: LA CRONACATra i corridori più vivaci in avvio ci sono Silvan Dillier, Lucas Plapp, Roland Thalman, ma il loro tentativo di fuga viene subito neutralizzato. Sulla salita di Col de la Tourne vanno via Zwiehoff e Carthy che vengono inseguiti da Julian Bernard, Asbjorne Helmose, Remy Rochas e Raul Garcia Pierna. A sorridere è Bernard, che si presenta per primo al traguardo volante di Coffrane, mentre Carthy va suo il primo Gpm di giornata, quello di Chamount. 🔗 Sport.periodicodaily.com - Fortunato fa esultare l’Italia nella seconda tappa del Giro Romandia 2025. Baudin nuova maglia gialla Si colora d’azzurro ladeldicon partenza e arrivo a La Grand Beroche di 157 km. A cogliere la vittoria è stato Lorenzo, che in volata ha sorpreso i quattro compagni di fuga, Juinion Lecerf, Juan Pedro Lopez Lennert Van Eetvelt e Alex, quest’ultimoVINCE LADELDI: LA CRONACATra i corridori più vivaci in avvio ci sono Silvan Dillier, Lucas Plapp, Roland Thalman, ma il loro tentativo di fuga viene subito neutralizzato. Sulla salita di Col de la Tourne vanno via Zwiehoff e Carthy che vengono inseguiti da Julian Bernard, Asbjorne Helmose, Remy Rochas e Raul Garcia Pierna. A sorridere è Bernard, che si presenta per primo al traguardo volante di Coffrane, mentre Carthy va suo il primo Gpm di giornata, quello di Chamount. 🔗 Sport.periodicodaily.com

Su altri siti se ne discute

Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia - Una scossa di terremoto di magnitudo superiore a 4 è stata registrata oggi, martedì 18 marzo, nella zona di Potenza. L'articolo Terremoto, forte scossa di magnitudo 4.2 poco fa in Italia proviene da TvZap. 🔗tvzap.it

Bierhoff: «L’Italia non fa più paura, i nomi non sono al livello del 2006» - Domani sera alle 20:45, allo stadio San Siro di Milano, Italia e Germania saranno l’una al cospetto dell’altra per la sfida di andata dei quarti di finale di Nations League. Alla vigilia del match, Oliver Bierhoff è intervenuto ai microfoni de La Gazzetta dello Sport per fare alcune considerazioni. Le parole di Bierhoff «L’Italia non è più l’avversario di cui si ha più paura, la bestia nera. Senza offendere nessuno, però, soprattutto nel 2006, c’era altra qualità negli Azzurri. 🔗ilnapolista.it

Chiesa, l’avventura con il Liverpool è ai titoli di coda? Si fa strada l’ipotesi di un ritorno in Italia: i dettagli - di RedazioneChiesa, possibile ritorno in Italia per l’ex Juventus? Inter e Milan in passato erano sulle sue tracce: i dettagli Secondo quanto riportato da Sky Sport, sembra che il percorso professionale di Federico Chiesa con il Liverpool sia destinato a interrompersi al termine dell’attuale stagione calcistica. In particolare, dopo un anno di permanenza nella Premier League, l’ex calciatore della Juventus non avrebbe lasciato un’impressione particolarmente positiva su Arne Slot, l’allenatore della squadra, il quale sembrerebbe deciso a non contare più su di lui per il futuro. 🔗internews24.com

Su questo argomento da altre fonti

Giro di Romandia - Bravo e Fortunato! Fagianata vincente di Lorenzo, rivivi il suo numero nella seconda tappa; Padova in 9 fuori dalla Coppa Italia! Il Caldiero sbanca l'Euganeo, Soave esulta grazie a Gattoni; Maxi vincita a Santa Croce Camerina: 50mila euro al 10eLotto. Il fortunato un extracomunitario?; La vittoria del Napoli sull'Atalanta regala 105mila euro ad un fortunato giocatore. 🔗Ne parlano su altre fonti

Il Lotto fa esultare il Veneto: vinti quasi 73mila euro - dove un fortunato giocatore ha incassato 7.750 euro grazie a un ambo giocato in via Selvanese. Premi distribuiti L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente premi per oltre 4,8 milioni ... 🔗nordest24.it

Trent’anni fa moriva Andrea Fortunato, l’ex terzino del Genoa che fece sognare l’Italia - "Trent'anni senza Andrea Fortunato". Così la Juventus ricorda sul proprio sito internet il suo ex terzino morto a causa di una leucemia il 25 aprile del 1995. (la Repubblica) Interventi ... 🔗informazione.it