Fortitudo c' è la data del match di play-in | orario prezzi e modalità di acquisto dei biglietti

Fortitudo Pallacanestro Bologna comunica che la partita del secondo turno del play-in (che vedrà opposta la Flats Service alla vincente del confronto tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Reale Mutua Torino) si giocherà martedì 6 maggio al PalaDozza con palla a due alle ore 20.30.La fase di. 🔗 Bolognatoday.it - Fortitudo c'è la data del match di play-in: orario, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti LaPallacanestro Bologna comunica che la partita del secondo turno del-in (che vedrà opposta la Flats Service alla vincente del confronto tra Carpegna Prosciutto Pesaro e Reale Mutua Torino) si giocherà martedì 6 maggio al PalaDozza con palla a due alle ore 20.30.La fase di. 🔗 Bolognatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma Femminile, obiettivo Coppa Italia: ufficiale data ed orario del match con la Juventus - Stiamo per entrare nel rush finale della stagione anche in casa Roma Femminile, che tornerà in campo il prossimo 13 aprile dopo la sosta, con diverse giocatrici giallorosse convocate dalle rispettive nazionali. Per le ragazze di Spugna non è stata sicuramente un’annata semplice, condita da diversi alti e bassi che non hanno però evitato di festeggiare la vittoria in Supercoppa Italiana, battendo 3-1 in finale la Fiorentina. 🔗sololaroma.it

Fortitudo-Rivierabanca Rimini, decisa la data del recupero: le modalità per il rimborso del biglietto - La partita valida per la 37° giornata della Regular Season del Campionato di Serie A2 tra Fortitudo Flats Service Bologna e RBR Rivierabanca Rimini sarà recuperata mercoledì 23 aprile, sempre al PalaDozza, con palla a due alle ore 20:30. Le modalità di rimborso L’eventuale rimborso dei... 🔗bolognatoday.it

Conferenza stampa Thiago Motta pre Juve Atalanta: quando parla alla vigilia del big match. Data e ora - di Marco BaridonConferenza stampa Thiago Motta pre Juve Atalanta: quando parla il tecnico bianconero alla vigilia del match in programma allo Stadium. Data e ora Domani in casa Juventus sarà già giornata di vigilia, con i bianconeri che saranno impegnati domenica sera all’Allianz Stadium nel big match contro l’Atalanta. Come appreso da Juventusnews24 Thiago Motta interverrà in conferenza stampa domani, sabato 8 marzo 2025 alle ore 13. 🔗juventusnews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

Fortitudo c'è la data del match di play-in: orario, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti; Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Fortitudo Bologna 66-71: resa amaranto nel finale, ai playout c'è Vigevano; Data playin Fortitudo, oggi la decisione. Ieri intanto l'assemblea dei soci; Basket A2, rinviata Fortitudo – Rimini. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Fortitudo: sfida play in al PalaDozza e aumento di capitale in vista - La Fortitudo potrebbe dover spostare la sfida addirittura alla prossima settimana. Quel che è certo è che chi tra Fortitudo, Pesaro e Torino supererà le forche caudine dei play in, nei quarti si ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Derby Fortitudo-Rimini: Luca Vencato torna per il big match di Pasquetta al PalaDozza - Una distanza di 10 punti in classifica a sancire due percorsi differenti col medesimo obiettivo, ma pur sempre l’aria del derby sull’asse della via Emilia. Pasquetta sulle doghe del PalaDozza per Fort ... 🔗msn.com

Serie A2 Apu Udine-Fortitudo Bologna: dove vedere il match in tv e in streaming - Prossima avversaria dei bianconeri è la Fortitudo Bologna, in netta ripresa dopo un inizio di stagione sottotono. Appuntamento alle 18 di domenica 30 marzo per il big match del Carnera. 🔗msn.com