Formula E a Monaco | Monte Carlo per la prima volta palcoscenico di una double header

Formula E arriva in Europa dopo un avvio di stagione andato in scena tra America e Asia. Il campionato elettrico fa tappa a Monaco, storica cornice delle gare motorsportive che ospita la FE già da diverse edizioni. La Stagione 11 ha portato delle novità anche nel Principato, che per la prima volta sarà palcoscenico di una double header, ovvero di un doppio round. Nel corso del fine settimana tra il 3 e il 4 maggio team e piloti svolgeranno due gare, rispettivamente valide per il sesto e il settimo appuntamento stagionale. Come accaduto in occasione della prima double header della Stagione 11, in scena a Jeddah, la prima gara vedrà l’utilizzo dei pit boost.Introdotto ufficialmente nella Stagione 11 dopo anni di perfezionamenti, il pit boost è un pit stop obbligatorio di trenta secondi. Durante la sosta, i piloti avranno la possibilità di ricaricare le proprie vetture di 600 kWh, usufruendo così di un aumento del 10% di energia. 🔗 LaE arriva in Europa dopo un avvio di stagione andato in scena tra America e Asia. Il campionato elettrico fa tappa a, storica cornice delle gare motorsportive che ospita la FE già da diverse edizioni. La Stagione 11 ha portato delle novità anche nel Principato, che per lasaràdi una, ovvero di un doppio round. Nel corso del fine settimana tra il 3 e il 4 maggio team e piloti svolgeranno due gare, rispettivamente valide per il sesto e il settimo appuntamento stagionale. Come accaduto in occasione delladella Stagione 11, in scena a Jeddah, lagara vedrà l’utilizzo dei pit boost.Introdotto ufficialmente nella Stagione 11 dopo anni di perfezionamenti, il pit boost è un pit stop obbligatorio di trenta secondi. Durante la sosta, i piloti avranno la possibilità di ricaricare le proprie vetture di 600 kWh, usufruendo così di un aumento del 10% di energia. 🔗 Sportface.it

