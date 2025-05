Formazioni ufficiali Palermo SudTirol le scelte dei due allenatori per la sfida di Serie B

Formazioni ufficiali Palermo SudTirol, le scelte dei due allenatori per il match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie B Alle 15.00 la sfida valida per la 36ª giornata di Serie B tra Palermo SudTirol. Di seguito le Formazioni ufficiali scelte dai due allenatori. Palermo (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Ceccaroni; Di Mariano, Gomes, Blind, Lund; Segre,

