Forlimpopoli l' Artusi è pronto ad ospitare la gara nazionale degli istituti alberghieri

In quanto vincitore nel settore enogastronomia dell'ultima edizione della competizione nazionale disputatasi un anno fa a Giarre in Sicilia, l'Istituto "P. Artusi" di Forlimpopoli ospiterà dal 6 al 9 maggio la gara nazionale degli istituti alberghieri. "Il contest, riservato agli allievi.

È tutto pronto all'Artusi di Forlimpopoli per ospitare la gara nazionale degli alberghieri dal 6 al 9 maggio. Un contest per allievi del quarto anno, a cui però gli studenti forlimpopolesi non potranno partecipare.

