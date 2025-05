Forlimpopoli domani Maurizio Viroli ospite per ’Pagine a km 0’

Forlimpopoli. Il primo appuntamento, domani alle 18,30, vede come ospite Maurizio Viroli, che presenta ‘Il sorriso di Machiavelli’ (Laterza, 2024), nuova edizione del fortunato ritratto dedicato al grande intellettuale fiorentino. Machiavellismo è il termine ancora oggi usato per descrivere la combinazione di cinismo, crudeltà, dissimulazione, immoralità che dovrebbe guidare l’azione politica del perfetto Principe. Un -ismo che denuncia una sostanziale incomprensione del suo pensiero politico.‘Il sorriso di Machiavelli’ restituisce un’immagine inedita e complessa dell’intellettuale fiorentino, aiutandoci a comprenderne il pensiero autentico.ma.bo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Forlimpopoli, domani. Maurizio Viroli ospite per ’Pagine a km 0’ Al via l’edizione 2025 della rassegna ‘Pagine a km 0’ alla biblioteca comunale Artusi di. Il primo appuntamento,alle 18,30, vede come, che presenta ‘Il sorriso di Machiavelli’ (Laterza, 2024), nuova edizione del fortunato ritratto dedicato al grande intellettuale fiorentino. Machiavellismo è il termine ancora oggi usato per descrivere la combinazione di cinismo, crudeltà, dissimulazione, immoralità che dovrebbe guidare l’azione politica del perfetto Principe. Un -ismo che denuncia una sostanziale incomprensione del suo pensiero politico.‘Il sorriso di Machiavelli’ restituisce un’immagine inedita e complessa dell’intellettuale fiorentino, aiutandoci a comprenderne il pensiero autentico.ma.bo. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

