Forlimpopoli al via martedì la gara nazionale degli alberghieri L’Artusi è campione in carica

L'Artusi di Forlimpopoli per ospitare la gara nazionale degli alberghieri dal 6 al 9 maggio. Un contest per allievi del quarto anno, a cui però gli studenti forlimpopolesi non potranno partecipare in quanto campioni. L'Artusi è sede ospitante in conseguenza della vittoria di Lorenzo Tedaldi lo scorso anno a Giarre, in provincia di Catania. Tre le competizioni che si terranno, come tre sono gli indirizzi degli alberghieri: enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica.Parteciperanno 28 istituti da tutta Italia. Ogni delegazione si compone di uno studente per ognuno dei tre settori in gara, accompagnato almeno da un docente e dal dirigente, per un totale di 80 studenti e 51 tra dirigenti e docenti. All'evento parteciperanno anche un delegato del Ministero dell'Istruzione e un esponente di Renaia, rete nazionale degli istituti alberghieri.

