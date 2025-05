Forlì festeggia il primo maggio sindacati in piazza | I morti sul lavoro non vanno ridotti ma totalmente azzerati

piazza per una partecipata festa dei lavoratori a Forlì. Cgil, Cisl e Uil hanno celebrato il primo maggio con una festa in piazza Saffi. Fari puntati sulla piaga delle vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con. 🔗 Forlitoday.it - Forlì festeggia il primo maggio, sindacati in piazza: "I morti sul lavoro non vanno ridotti ma totalmente azzerati" Tanta gente inper una partecipata festa dei lavoratori a. Cgil, Cisl e Uil hanno celebrato ilcon una festa inSaffi. Fari puntati sulla piaga delle vite spezzate sul. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul, con. 🔗 Forlitoday.it

