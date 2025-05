Forlì celebra San Pellegrino il vescovo Corazza ai forlivesi | Aprire la porte del cuore per riscoprire la fede nel Signore

Pellegrino, memoria antica della città di Forlì diffusa in pressoché ogni angolo del mondo. La basilica di piazza Morgagni, come ha detto il vescovo Livio Corazza è “meta di tanti pellegrinaggi di malati nel corpo e nello spirito” che “invocano la. 🔗 Forlitoday.it - Forlì celebra San Pellegrino, il vescovo Corazza ai forlivesi: "Aprire la porte del cuore per riscoprire la fede nel Signore" Una grande affluenza giovedì per la festa di San, memoria antica della città didiffusa in pressoché ogni angolo del mondo. La basilica di piazza Morgagni, come ha detto ilLivioè “meta di tanti pellegrinaggi di malati nel corpo e nello spirito” che “invocano la. 🔗 Forlitoday.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

San Pellegrino, tra sacro e profano: Forlì celebra compatrono della città, in programma dodici messe - Forlì si prepara a vivere la solennità religiosa di San Pellegrino Laziosi, compatrono della città e unico forlivese finora elevato alla gloria degli altari. Le celebrazioni si apriranno mercoledì con la Messa della vigilia alle ore 17, per entrare nel vivo giovedì 1° maggio, giorno della festa... 🔗forlitoday.it

Forlì, altre carte da giocare. Da Saffi a San Pellegrino: "Riscopriamoli tutti insieme" - "Nel valorizzare Forlì come capitale della cultura occorre ricordare che Forlì è anche e soprattutto città risorgimentale, culla della libertà". Alessandra Ascari Raccagni (foto) tiene fede alle sue origini repubblicane e chiede di non dimenticare personaggi quali Aurelio Saffi. La città "è ricca di percorsi risorgimentali, non a caso la piazza principale di Forlì è dedicata al nostro concittadino Aurelio Saffi, triumviro della Repubblica Romana del 1849, a cui vanno affiancati i grandi protagonisti forlivesi del risorgimento, così come i martiri della resistenza". 🔗ilrestodelcarlino.it

Il San pellegrino in fiore "contemporaneo" di Lorenzo Porciani: "Al duomo mercato e si celebra il Giubileo" - Nato e cresciuto tra piazza del Gesù e via San Lorenzo, Lorenzo Porciani, giovanissimo architetto classe 1996, ha firmato il progetto di San pellegrino in fiore 2025. Progetto condiviso con la sua collega, italiana con origini iraniana, Delaram Kazemi Asfeh. Nell'intervista rilasciata a... 🔗viterbotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Forlì celebra San Pellegrino, il vescovo Corazza ai forlivesi: Aprire la porte del cuore per riscoprire la fede nel Signore; Forlì celebra il suo compatrono il primo maggio con la tradizionale Fiera di San Pellegrino o dei cedri; Il giallo dei cedri torna ad animare il centro storico per la Fiera di San Pellegrino; Tagle e il legame con San Pellegrino: il cardinale filippino atteso a Forlì. “A meno che non diventi Papa...”. 🔗Ne parlano su altre fonti