Food Talk | La storia di Bibendum l’omino Michelin

Michelin ma ha un nome e una storia suggestiva che raccontiamo in questa puntata di Food Talk. 🔗 Laverita.info - Food Talk | La storia di Bibendum, l’omino Michelin È uno dei personaggi più conosciuti al mondo, tutti lo chiamano Ominoma ha un nome e unasuggestiva che raccontiamo in questa puntata di. 🔗 Laverita.info

Se ne parla anche su altri siti

Food Talk | La storia del Giglio, il ristorante che restituisce le stelle Michelin - In questa puntata raccontiamo l'incredibile vicenda del celebre locale di Lucca che ha rinunciato al prestigioso riconoscimento per "tornare come una volta" Continua a leggere 🔗laverita.info

Food Talk | La storia del Giglio, il ristorante che restituisce le stelle Michelin - In questa puntata raccontiamo l'incredibile vicenda del celebre locale di Lucca che ha rinunciato al prestigioso riconoscimento per "tornare come una volta" 🔗panorama.it

Food Talk | Un viaggio fra le stelle, la storia della Michelin - È la guida più famosa del mondo, con un passato glorioso e un nome di enorme peso. Ma non tutti ne conoscono le vicende: ecco il racconto di un mito moderno. Continua a leggere 🔗laverita.info