Fondi chiuso il rendiconto finanziario con un attivo di un milione e mezzo di euro

Fondi, 1 maggio- In apertura del Consiglio comunale del 29 aprile 2025 l’assemblea ha dedicato un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco ma anche dell’avvocato Franco Martellucci, ex consigliere comunale improvvisamente scomparso questa mattina alla prematura età di 62 anni.Il presidente Giulio Mastrobattista, nel ricordare le doti morali e professionali del compianto concittadino, ha comunicato che, su proposta del consigliere Onorato Di Manno, ascoltati i pareri dei capigruppo, in segno di lutto e rispetto, il Consiglio ha deciso di trattare solo i punti improrogabili a causa di scadenze normative.Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente (punto 1) con 18 voti favorevoli e 7 astensioni, l’assemblea è entrata nel vivo con il primo e più importante punto all’ordine del giorno, l’approvazione del rendiconto finanziario dell’esercizio 2024 (punto 2). 🔗 , 1 maggio- In apertura del Consiglio comunale del 29 aprile 2025 l’assemblea ha dedicato un minuto di raccoglimento in memoria di Papa Francesco ma anche dell’avvocato Franco Martellucci, ex consigliere comunale improvvisamente scomparso questa mattina alla prematura età di 62 anni.Il presidente Giulio Mastrobattista, nel ricordare le doti morali e professionali del compianto concittadino, ha comunicato che, su proposta del consigliere Onorato Di Manno, ascoltati i pareri dei capigruppo, in segno di lutto e rispetto, il Consiglio ha deciso di trattare solo i punti improrogabili a causa di scadenze normative.Dopo l’approvazione dei verbali della seduta precedente (punto 1) con 18 voti favorevoli e 7 astensioni, l’assemblea è entrata nel vivo con il primo e più importante punto all’ordine del giorno, l’approvazione deldell’esercizio 2024 (punto 2). 🔗 Cdn.ilfaroonline.it

