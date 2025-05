Fondazione Telethon e Uildm con i Cuori di biscotti per sostenere la ricerca

Uildm Verona saranno presenti in Piazza Erbe per la Campagna di Primavera promossa da Fondazione Telethon e Uildm. Un appuntamento creato per dare risposte concrete a chi convive con una malattia genetica. Anche questa primavera l’impegno di Uildm e Fondazione. 🔗 Veronasera.it - Fondazione Telethon e Uildm con i Cuori di biscotti per sostenere la ricerca Il 3 e 4 maggio i colontari diVerona saranno presenti in Piazza Erbe per la Campagna di Primavera promossa da. Un appuntamento creato per dare risposte concrete a chi convive con una malattia genetica. Anche questa primavera l’impegno di. 🔗 Veronasera.it

Presentata Fondazione Telethon Walk of Life Napoli, Manfredi: “L’evento coniuga sport, ricerca e generosità” - Avrà luogo il 23 marzo la XII Walk of Life Napoli, la manifestazione podistica su strada organizzata da Fondazione Telethon ETS. E’ stata presentata, presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo di Napoli, la XII Walk of Life Napoli di domenica 23 marzo 2025, manifestazione podistica su strada organizzata da Fondazione Telethon ETS con la collaborazione […] 🔗2anews.it

Andrii Chukhraiuk e Filomena Palomba vincono la 12° Fondazione Telethon Walk of Life Napoli - 80.000 euro raccolti per la Telethon Walk of Life a Napoli, vincono Andrii Chukhraiuk e Filomena Palomba. Il grande cuore di Napoli non è mancato all’appuntamento. Oltre 80.000 euro raccolti e donazioni in aumento perché mai chiuse, per la 12^ Fondazione Telethon Walk Of Life, la manifestazione podistica, competitiva e non, organizzata da Fondazione Telethon […] 🔗2anews.it

Lotta alle malattie rare. Fondazione Telethon con Gioia: "Lo screening va esteso" - "Come cittadino e come Luca Cordero di Montezemolo presidente di Fondazione Telethon, questa cosa non mi sta bene e voglio capire le vere motivazioni di queste Regioni. Non capisco perché Lombardia e Toscana lo fanno e altre no. Mi impegnerò, sia personalmente sia pubblicamente, per risolvere la questione". L’ex presidente Ferrari scende in campo per Gioia, la bimba di tre anni di Formigine affetta da leucodistrofia metacromatica, una malattia neuro degenerativa terminale causata da un difetto genetico che porta ad un progressivo deterioramento delle funzioni motorie e neurocognitive. 🔗ilrestodelcarlino.it

Tornano i Cuori di biscotto Telethon per la ricerca - Scopri i cuori di biscotto Telethon e sostieni la campagna di solidarietà per le mamme rare con una donazione di 15 euro. 🔗ok-salute.it

Festa mamma, Telethon in piazza con i Cuori di biscotto per la ricerca - (Adnkronos) - Anche quest'anno torna la campagna 'Io per lei' di Fondazione Telethon dedicata alla forza delle 'mamme rare', da sempre al centro della missione della Fondazione nata trent'anni fa dall ... 🔗msn.com

Torna la campagna “Io per lei” di Fondazione Telethon - In tutta Italia, il 3 e 4 maggio oltre 2.500 punti di raccolta dove scegliere i Cuori di biscotto a fronte di una donazione di 15 euro ... 🔗rainews.it