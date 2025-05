Fondazione Omri promuove seminario su cerimoniale Comuni l’8 maggio a Bologna

(Adnkronos) – La Fondazione Insigniti Omri individua nella corretta gestione del cerimoniale lo strumento per esprimere l'immagine, l'identità e l'autorevolezza di un ente. Ha inizio da Bologna, nella mattinata di giovedì 8 maggio, la prima tappa del percorso di verifica e approfondimento della materia protocollare promosso dalla Fondazione Insigniti Omri. Il seminario "Il cerimoniale. Norme,

Marotta, nuovo incarico per il numero 1 dell’Inter: è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! - di RedazioneMarotta è il Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI! Il comunicato ufficiale dell’Inter Ancora un nuovo incarico per Beppe Marotta. L’attuale amministratore delegato e presidente dell’Inter è stato infatti eletto come il nuovo Presidente del Comitato Provinciale di Milano della Fondazione Insigniti OMRI. Ad annunciarlo è lo stesso club nerazzurro attraverso un comunicato ufficiale. 🔗internews24.com

Mosca contro Elton John, i giudici cacciano la fondazione contro l’Aids: «Promuove relazioni sessuali non tradizionali» - La procura generale russa ha inserito la Elton John Aids Foundation nella lista delle organizzazioni indesiderate. Mosca sostiene infatti che l’ente benefico di Elton John nato per promuovere la cura e la prevenzione dell’Aids e dell’Hiv incentivi «relazioni sessuali non tradizionali, modelli familiari occidentali e riassegnazione di genere». Inoltre all’organizzazione viene contestato «un atteggiamento negativo nei confronti della politica dei paesi che promuovono i valori spirituali e morali tradizionali». 🔗open.online

Scommesse e gioco d’azzardo: la Fondazione OMRI promuove un incontro nazionale - Alla luce delle notizie diffuse dalla stampa, in merito a un presunto giro di scommesse che coinvolgerebbe anche calciatori professionisti, la Fondazione Insigniti OMRI ha annunciato la promozione ... 🔗corrieredellosport.it

L'Ammiraglio Legrottaglie nella Fondazione Insigniti OMRI - “È con grande orgoglio che la Fondazione Insigniti OMRI accoglie l’ingresso dell ... militari e le organizzazioni sportive, promuovendo lo sviluppo della vela a livello regionale e nazionale. 🔗corrieredellosport.it