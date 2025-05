Fondazione Gabriele Cardinaletti | Inclusione e Sport al Premio l' Amico Atletico

Fondazione intitolata al fratello Gabriele, prematuramente scomparso, Andrea Cardinaletti avrebbe immaginato che a sostenere e ad affiancare la sua 'idea meravigliosa' sarebbero stati cosi tanti. Un piccolo esercito. Scontato, in linea con scopi e principi della Fondazione - la crescita culturale dell'Inclusione attraverso lo Sport e e la promozione dei valori che porta con se - l'abbraccio ai primi prestigiosi testimonial 'di casa' le medaglie olimpiche del fioretto femminile, Roberto Mancini, Luca Marchegiani, Lupo Rossini avanguardie di una lista infinita di campioni.Ieri, nella sede della Fondazione a presentare le novità della 14esima 'edizione del Premio l'Amico Atletico dedicata ai 'protagonisti che si sono distinti per gesti atletici significativi e di valore umano', fissato per il prossimo 12 nella sede del Filo d'oro di Osimo (previsti interventi del ministro per lo Sport Abodi, del presidente Acquaroli, del ministro della disabilità Locatelli, del presidente Cip ancalli) ad affiancare Andrea Cardinaletti i rappresentanti di aziende e istituzioni che hanno inteso unire forze, energie e competenze al progetto.

