Fondazione Carige approvato il bilancio | 58 milioni di euro di avanzo

Fondazione Carige, presieduto dal presidente Lorenzo Cuocolo, ha approvato all'unanimità il bilancio 2024, esercizio in cui l'avanzo è stato di 5,8 milioni di euro, valore in evidente crescita rispetto ai 3,2 milioni di euro conseguiti nel 2023.

Approvato il bilancio 2024 della Fondazione Pisa: erogati oltre 13 milioni - La Deputazione della Fondazione Pisa ha approvato all'unanimità il bilancio dell'esercizio 2024 nella seduta del 29 aprile scorso, previo parere favorevole, sempre all'unanimità, espresso dall'Assemblea dei Soci. Il bilancio si è chiuso con un avanzo di esercizio pari a 30,3 milioni di euro. I... 🔗pisatoday.it

Fondazione Caricento, il bilancio supera l’esame - Un incontro veloce ma denso di contenuti, quello che si è tenuto ieri nel salone di rappresentanza di Credem Banca, che ha visto riunirsi prima l’assemblea dei soci della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, chiamata ad esprimere il parere al Bilancio di Esercizio 2024 e, a seguire, il Consiglio di Indirizzo per approvarlo in via definitiva. "Un bilancio sano con ottimi risultati", sono state le parole della presidente Raffaella Cavicchi, che ne ha poi snocciolato i principali dati: dividendi complessivi pari a 3. 🔗ilrestodelcarlino.it

BPS, approvato bilancio 2024, utile netto a €510,5 mln e dividendo a €0,80 per azione, con pagamento previsto dal 21 maggio 2025 - Banca Popolare di Sondrio chiude il 2024 con una raccolta complessiva da clientela pari a €98,8 mld (+8,9%), sostenuta dalla crescita di raccolta indiretta e assicurativa; patrimonio netto in aumento a €4,16 mld e Total Capital Ratio al 18,18% BPS, è stato approvato bilancio del 2024, registr 🔗ilgiornaleditalia.it

